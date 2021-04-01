الصورة لجلالة الملك محمد السادس

الملك يؤكد مساندة المغرب لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا

منذ 3 ساعات
0
هبة بريس

أكد الملك محمد السادس، على دعم المملكة المغربية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.

جاء ذلك في رسالة خطية أرسلها الملك إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس.

ونقل البيان عن الملك تأكيده “مساندة المغرب المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات التي تبذلونها لرفع التحديات التي تواجه ليبيا من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة”.

وذكّر، بحسب البيان “بالأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات”، مهنئا المنفي “على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السفير الياباني يشيد بدور المغرب الريادي في مجال الهجرة

السفير الياباني يشيد بدور المغرب الريادي في مجال الهجرة

منذ 14 دقيقة
Photo of اجتماع مشترك “روسي-مغربي” لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

اجتماع مشترك “روسي-مغربي” لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

منذ ساعة واحدة
Photo of الخارجية الأمريكية : بقيادة الملك ..المغرب رائد عالميا في “الطاقات المتجددة”

الخارجية الأمريكية : بقيادة الملك ..المغرب رائد عالميا في…

منذ 13 ساعة
Photo of بوريطة عن التغير المناخي ..“قارتنا تعاني من العديد من أوجه عدم المساواة”

بوريطة عن التغير المناخي ..“قارتنا تعاني من العديد من…

منذ 14 ساعة
Photo of رئيس معهد اوروبي : الصراع حول الصحراء يستنزف الكثير من الطاقة الدبلوماسية

رئيس معهد اوروبي : الصراع حول الصحراء يستنزف الكثير…

منذ 14 ساعة
Photo of “جون كيري” يشيد بانخراط الملك في مجال مكافحة تغير المناخ.

“جون كيري” يشيد بانخراط الملك في مجال مكافحة تغير…

منذ 16 ساعة
Photo of بالبرلمان الأوروبي .. مساءلة حول تجنيد الأطفال من طرف “البوليساريو”

بالبرلمان الأوروبي .. مساءلة حول تجنيد الأطفال من طرف…

منذ 16 ساعة
Photo of خبير جيوسياسي : “البوليساريو” خطر داهم على أبواب أوروبا

خبير جيوسياسي : “البوليساريو” خطر داهم على أبواب أوروبا

منذ 17 ساعة
Photo of اكــاديمي ..العلاقات المغربية الأمريكية لن تعود إلى الوراء

اكــاديمي ..العلاقات المغربية الأمريكية لن تعود إلى الوراء

منذ 17 ساعة
Photo of بتعليمات من جلالة الملك.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد 7 – “صندوق كورونا” ومجانية التلقيح

بتعليمات من جلالة الملك.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد…

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق