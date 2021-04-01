الملك يؤكد مساندة المغرب لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا

هبة بريس

أكد الملك محمد السادس، على دعم المملكة المغربية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.

جاء ذلك في رسالة خطية أرسلها الملك إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس.

ونقل البيان عن الملك تأكيده “مساندة المغرب المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات التي تبذلونها لرفع التحديات التي تواجه ليبيا من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة”.

وذكّر، بحسب البيان “بالأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات”، مهنئا المنفي “على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة”.

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