وزان.. مصرع فتاة وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب سيارة للنقل

هبة بريس - وزان

أفادت السلطات المحلية بإقليم وزان بأن فتاة، تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، لقيت مصرعها، فيما أصيب 16 شخصا آخرون، من بينهم ثلاث حالات حرجة، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الأربعاء 31 مارس، على مستوى دوار “النهير” بالجماعة الترابية “المجاعرة”، جراء انحراف سيارة كبيرة للنقل وسقوطها بمنحدر بمحاذاة مسلك غير مصنف.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي بوزان لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

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