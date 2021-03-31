طقس الأربعاء .. سماء صافية وأجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بمناطق كل من اللوكوس والغرب وتادلة والرحامنة، مع تشكل كتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالبلاد، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من الشرق، قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بكل من المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15 و23 درجة بالسهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية وبالقرب من السواحل الوسطى، وما بين 23 و28 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبجوار السواحل الجنوبية، وما بين 28 و33 درجة بكل من السايس وسهول تادلة وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة بسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين طنجة وأصيلة، وهائجا إلى قوي الهيجان ليصبح محليا هائجا في الصباح بين المهدية وآسفي، وهائجا بين آسفي وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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