الداخلة : تدابير احترازية جديدة لكبح تفشي السلالة المتحورة لكورونا

أشعبان لحبيب - هبة بريس

بعد اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس السلسله المتحورة لفيروس كورونا المستجد ، بمدينة الداخلة يوم أمس الإثنين علمت هبة بريس، من مصادرها الخاصة أن السلطات الإقليمية بمدينة الداخلة، قررت العمل بالإجراءات الإحترازية التي تم إقرارها اليوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، وذلك إبتداءا من يوم الخميس القادم.

و حسب مصادر متطابقة ل هبة بريس، فإن هذا القرار يأتي على ضوء الحالة الوبائية، التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، خصوصا بعد إكتشاف وجود بؤر لسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد، الذي تم إكتشافه في وقت سابق بدولة بريطانيا.

ذات الإجراءات الإحترازية المشددة، التي ستشمل منع جميع وسائل النقل العمومي، من ولوج تراب وادي الذهب بما في ذلك سيارة الأجرة الصنف الأول، بين مختلف النقط المتواجدة داخل تراب الجهة، وإغلاق المطاعم ،والمقاهي والمتاجر، والمحلات التجارية، على الساعة 8 مساء من كل يوم.

ويهم القرار أيضا حظر التنقل الليلي بشكل يومي، من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، بإستثناء الحالات الخاصة والتي تتوفر على ترخيص من لدن السلطات المحلية، كما سيتم منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة وسيتم تحديد مدة الحجر الصحي الكامل حسب تطور الحالة الوبائية بالجهة.

وعلى ضوء هذه القرارات، تهيب السلطات بجهة الداخلة من ساكنتها التقيد بالتدابير والإجراءات، المتخذة من طرف السلطات المختصة.

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