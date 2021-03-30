لقاح "أسترازينيكا"

برلين توقف استخدام لقاحات “أسترازينيكا”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - وكالات

قالت مسؤولة الصحة في حكومة ولاية برلين ديليك كالايشي، إن حكومة برلين أوقفت استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” كإجراء احترازي.

وذكرت أن سلطات العاصمة الألمانية، تنتظر توصيات الخبراء، وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل وجود أعراض جدية بعد التطعيم في برلين.

وأضافت: “لقد قررنا التوقف حاليا عن التطعيم بلقاح أسترازينيكا، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بغض النظر عن الجنس. هذا إجراء وقائي”.

وأشارت إلى أنه لم تظهر آثار جانبية على الذين تم تطعيمهم بالفعل، بل تشكلت لديهم حماية مناعية ممتازة.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن عيادتي شاريتي وفيفانتس في برلين، أوقفتا التطعيم بلقاح “أسترازينيكا”، للنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 55 عاما، وسط تقارير جديدة عن تجلط للدم في السحايا.

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