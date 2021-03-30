البيضاء.. توقيف شخصين متورطين في حيازة وترويج المخدرات

هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج 5011 قرص من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن جرعات من مخدر الكوكايين وقطع من مخدر الشيرا، كما تم العثور بحوزتهما على ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أن عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أوضحت أنهما يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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