صورة تعبيرية

البيضاء.. توقيف شخصين متورطين في حيازة وترويج المخدرات

منذ 21 دقيقة
0
هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج 5011 قرص من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن جرعات من مخدر الكوكايين وقطع من مخدر الشيرا، كما تم العثور بحوزتهما على ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أن عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أوضحت أنهما يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غرق طفلين بشاطئ أكادير

غرق طفلين بشاطئ أكادير

منذ ساعتين
Photo of طرفاية : إصابات إثر حادث خطير قرب جماعة أخفنير

طرفاية : إصابات إثر حادث خطير قرب جماعة أخفنير

منذ 19 ساعة
Photo of توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بطنجة مبحوث عنه دوليا

توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بطنجة مبحوث عنه…

منذ يوم واحد
Photo of برشيد.. السطو على السيارات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

برشيد.. السطو على السيارات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

منذ يوم واحد
Photo of الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف مروج مخدرات هاجم الأمن بكلب شرس

الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف مروج مخدرات هاجم الأمن بكلب…

منذ يوم واحد
Photo of تطوان.. ثلاثيني ينهي حياته شنقا

تطوان.. ثلاثيني ينهي حياته شنقا

منذ يومين
Photo of سلطات كلميم تسيطر على حريق واحة ” تيغمرت”

سلطات كلميم تسيطر على حريق واحة ” تيغمرت”

منذ يومين
Photo of أكادير: اقتحام مؤسسة تعليمية ليلا والشرطة العلمية تحل بعين المكان

أكادير: اقتحام مؤسسة تعليمية ليلا والشرطة العلمية تحل بعين…

منذ يومين
Photo of ضحايا وأشلاء بشرية”… انفجار يهز كنيسة في إندونيسيا

ضحايا وأشلاء بشرية”… انفجار يهز كنيسة في إندونيسيا

منذ يومين
Photo of أكادير : شرطي مرور يتعرض لطعنات خطيرة والجناة يلوذان بالفرار

أكادير : شرطي مرور يتعرض لطعنات خطيرة والجناة يلوذان…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق