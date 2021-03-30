غرق طفلين بشاطئ أكادير

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تعرض طفلين صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، للغرق بشاطئ أكادير ” المركز”، وتمكن مواطنون من إنتشال الطفلين وسط مياه الشاطئ .

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن الغريقين طفل وطفلة وهما تلميذان بإحدى المؤسسات التعليمية بأكادير، قام برحلة استجمام مع إفتتاح أبواب الشاطئ من طرف السلطات يوم أمس الاثنين 29 مارس الجاري.

وأضافت المصادر نفسها ، أن وضعية الطفلة جد صعبة ، تم نقلهما على عجل للمستشفى الجهوي لتلقي العلاجات .

ولعل توافد المئات من الشباب والاطفال على الشواطئ بعد إفتتاح أبوابها، لم يواكبه تخصيص حراس سباحة، مما سيعرض الكثير من الزوار الى الغرق في ظل التغيرات المناخية وهبوب رياح قوية بالمنطقة، مؤخرا، مما يستدعي إتخاذ مستعجلة من السلطات لتفادي فواجع أخرى .

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