“أسترازينيكا” تطلق اسما جديدا على لقاحها المضاد لكورونا المتحورة

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة AstraZeneca، البريطانية-السويدية، بأنها ستطلق اسم Vaxzevria، على لقاحها المختص بمكافحة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ويشير الموقع الإلكتروني لوكالة المنتجات الصحية السويدية إلى أن إعادة التسمية تمت في 25 مارس، لكن هذا الإجراء لن ينطوي على تغييرات أخرى.

وتم إخطار المتخصصين في اللقاحات بهذا لأن معلومات المنتج والتسمية والتغليف قد تتغير خارجيا.

تم تغيير الاسم على خلفية المعلومات التي ظهرت في مارس حول مضاعفات خطيرة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح

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