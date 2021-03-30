طقس الثلاثاء .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

يرتقب أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء باردا، مع تكون سحب غائمة جزئيا بالسهول الشمالية والريف والأطلس المتوسط والواجهة المتوسطية حيت ستكون مصحوبة بقطرات مطرية محلية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالنصف الشمالي وصافية إلى قليلة السحب بالجنوب، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية، مع رياح قوية بالجنوب الشرقي والأطلس ومنطقة طنجة.

أما بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا فستتراوح اليوم ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و20 درجة عموما بباقي ربوع البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية ومناطق دكالة وعبدة والشياظمة وما بين 26 و32 درجة بباقي سهول المحيط الأطلسي والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس وبداخل منطقة سوس.

أما البحر فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة

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