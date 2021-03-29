الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف مروج مخدرات هاجم الأمن بكلب شرس

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس - الرباط

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح اليوم الاثنين، خلال تدخل أمني، لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك بعدما كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بسلا كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، غير أنه واجه عنصرين للشرطة بمقاومة عنيفة بعد تحريض كلب تسبب في إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت الكلب المذكور.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، وفق البلاغ، من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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