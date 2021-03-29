حي علوان بسطات.. منازل وأزقة بلا اسم ولاعنوان

محمد منفلوطي - هبة بريس

تعيش ساكنة التعاونيات و الوداديات السكنية بحي النهضة بالمنطقة المعروفة بحي علوان بمدينة سطات، على وقع مايسمى بالأحياء والأزقة والمنازل مجهولة الهوية في إشارة لغياب الترقيم والعناوين وكأن الحي خارج ايقاعات الزمن، مما يشكل حسب تعبيرهم معاناة حقيقية وحيفا وحرمانا من حقوقهم المشروعة في الاستفادة من خدمات البريد وما يترتب عنها من ضياع مراسلات مهمة وأساسية من قبيل تلك المتعلقة بالاستدعائات الخاصة بالامتحانات و المباريات مما فوت فرصا مصيرية على مستقبل أبنائهم، إضافة إلى ضياع وثائقهم الادارية والإشعارات الخدماتية، الامر الذي تسبب في ضياع بعض مصالحهم، ناهيك عن صعوبة تحديد الوجهة لكل زائر أو ناقل خدمة.

وقد وجه المتضررون عريضة إلى رئيس المجلس البلدي بالمدينة يطالبونه فيها بترقيم منازلهم وتسمية الأزقة المتواجدة بها، مؤكدين على أن الوداديات والتعاونيات بحي النهضة السطاتية “علوان” تم احداثها ما يفوق 30 سنة، إلا أنها ظلت خارج البرمجة أسوة بأحياء أخرى التي استفادت من هذه الخدمة بالرغم من حداثتها بحيث لا تتجاوز الثلاث سنوات، ناهيك على كون منطقة علوان تضم مرافق إدارية و مؤسسات تعليمية دون أن تستوجب أزقتها ومنازلها الاولية في الترقيم والتسمية.

وناشد أصحاب العريضة المذيلة بالتوقيعات رئيس جماعة سطات بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الخلل الحاصل بترقيم المنازل وتسمية أزقتها ورفع العزلة والاقصاء، وتيسير التنقل على كل زائر له مصلحة أو يريد تقديم لأحد الساكنة وفق إحداثيات مضبوطة، تقطع مع التيه وضياع الفرص والخدمات.

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