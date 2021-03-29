صورة تعبيرية

طقس الاثنين .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين 29 مارس، ظهور سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية ومهمة محليا مع احتمال نزول برد بالأطلسين الكبير والصغير وبالجنوب الشرقي للبلاد.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة مرفوقة بزخات رعدية وضعيفة إلى معتدلة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة من الدار البيضاء إلى الصويرة، والأطلس المتوسط والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية، حيث ستكون مصحوبة بضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من الأطلسين الكبير والصغير، والجنوب الشرقي، ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و 15 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و 20 درجة عموما بباقي ربوع البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و 23 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والواجهة المتوسطية، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية، ومناطق دكالة، وعبدة، والشياظمة، وما بين 26 و 32 درجة بباقي سهول المحيط الأطلسي، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والسايس وبداخل منطقة سوس.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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