حطام مركبة غامض يسقط من الفضاء في أمريكا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- وكالات

شاهد المواطنون الأمريكيون حطاما غريبا يتساقط من السماء ليلة الخميس الماضي، في 25 مارس، ما أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات بين المواطنين.

وشوهد الحطام المتساقط شمالي غرب النحيط الهادئ، وتظهر مشاهد الفيديو حطاما مشتعلا يتساقط ببطء من السماء في مشهد غريب لم يشاهده المواطنون سابقا.

وتسبب شكل الحطام الذي بدا كنيازك أو مركبة فضائية محترقة بحدوث جدل واسع في وسائل الإعلام والمغردين على “تويتر”
وبحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، تتخذ الأشكال المتساقطة شكل عشرات الأجرام السماوية تشبه المذنبات مع ذيول مشتعلة تنهار من السماء.

ونقلت المجلة عن مجموعة خبراء متخصصين بشؤون الفضاء والكواكب مجموعة تحليلات حول طبيعة الحطام المتساقط.

وبحسب التصريحات، أكد الخبراء أن مجموعة الحطام المتساقطة هي لما وصف بـ”دوامة” الموت الخاصة لصاروخ “سبيس إكس” الأمريكي.

وبحسب التغريدة التي نشرها فرع سياتل من خدمة الطقس الوطنية على “تويتر” “كانت الأجسام الساطعة التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في السماء هي الحطام من صاروخ فالكون 9 خلال المرحلة الثانية الذي لم ينجح في حرق الوقود

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