حجز شحنات إضافية من المخدرات بأيت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت عمليات البحث القضائي للشرطة الولائية بمدينة القنيطرة ، في إطار عملية تفكيك شبكة للاتجار الدولي للمخدرات ، عن حجز شحنة إضافية اليوم الاحد 28 مارس الجاري، بمستودع بالمنطقة الصناعية بأيت ملول بمدينة إنزكان ، كانت معبأة بإحكام داخل خزان معدني معد بشاحنة رافعة مستوقفة بإحدى الوحدات الصناعية

و بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و900 كيلوغرام من صفائح مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة خلال هذه العملية إلى 13 طن و802 كيلوغراما من المخدرات، بعد حجز الشحنة الاولى التي قدرت ب 8 أطنان و902 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدينة القنيطرة.

وكشف بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، على أن الأبحاث والتحريات التي تجريها المصالح الامنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تتواصل وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا للنشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه .

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