قناة السويس بعد تحرك دفة السفينة الجانحة
السفينة الجانحة بقناة السويس

احتفال داخل قناة السويس بعد تحرك دفة السفينة الجانحة

منذ 4 ساعات
0
هبة بريس ـ وكالات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه احتفال للقاطرات العاملة في موقع السفينة الجانحة بقناة السويس، بعد النجاح في تحرير دفة السفينة الجانحة وتشغيل محركها.

ويظهر في السفينة العملاقة وبجانبها القاطرات المصرية العاملة في الموقع وقد أطلقت “أبواقها” احتفالا بالنجاح في تحرير دفة السفينة وتشغيل محركها.

وأضاف أن الجهود أثمرت عن تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغل المحرك والدفة بكامل طاقتها.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفرغيفن” من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا

وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا

منذ 3 ساعات
Photo of احتجاز مهاجر كسر صليبا على نصب تذكاري وسط بلغراد

احتجاز مهاجر كسر صليبا على نصب تذكاري وسط بلغراد

منذ 3 ساعات
Photo of مقتل سجين وإصابة ضابط في حادث احتجاز رهائن داخل سجن أمريكي

مقتل سجين وإصابة ضابط في حادث احتجاز رهائن داخل…

منذ 6 ساعات
Photo of قتلى في تحطم طائرة مدنية في المكسيك

قتلى في تحطم طائرة مدنية في المكسيك

منذ 6 ساعات
Photo of ميانمار: أكثر من 90 قتيلا برصاص الجيش

ميانمار: أكثر من 90 قتيلا برصاص الجيش

منذ 16 ساعة
Photo of الجالية اليهودية المغربية في كينيا تعبر عن تشبثها الراسخ بالعرش العلوي المجيد

الجالية اليهودية المغربية في كينيا تعبر عن تشبثها الراسخ…

منذ 18 ساعة
Photo of فرنسا تتوقع تسلم “شحنات كبيرة” من لقاحات كورونا الأسبوع القادم

فرنسا تتوقع تسلم “شحنات كبيرة” من لقاحات كورونا الأسبوع…

منذ 21 ساعة
Photo of الجزائر.. إيقاف أزيد من 170 متظاهرا وقمع مسيرات الحراك الشعبي

الجزائر.. إيقاف أزيد من 170 متظاهرا وقمع مسيرات الحراك…

منذ 22 ساعة
Photo of تفاصيل جنوح سفينة عملاقة بقناة السويس وتعطل حركة الملاحة

تفاصيل جنوح سفينة عملاقة بقناة السويس وتعطل حركة الملاحة

منذ يوم واحد
Photo of وكالة الأدوية الفرنسية: خطر تجلط الدم المرتبط بلقاح أسترازينيكا “نادر” الحدوث

وكالة الأدوية الفرنسية: خطر تجلط الدم المرتبط بلقاح أسترازينيكا…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق