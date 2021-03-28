احتفال داخل قناة السويس بعد تحرك دفة السفينة الجانحة

هبة بريس ـ وكالات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه احتفال للقاطرات العاملة في موقع السفينة الجانحة بقناة السويس، بعد النجاح في تحرير دفة السفينة الجانحة وتشغيل محركها.

ويظهر في السفينة العملاقة وبجانبها القاطرات المصرية العاملة في الموقع وقد أطلقت “أبواقها” احتفالا بالنجاح في تحرير دفة السفينة وتشغيل محركها.

وأضاف أن الجهود أثمرت عن تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغل المحرك والدفة بكامل طاقتها.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفرغيفن” من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

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