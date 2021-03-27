إملشيل.. مروحية الدرك تنفذ سيدة حامل باغتها المخاض

منذ ساعتين
0
هبة بريس- الرباط

تمكنت السلطات المحلية و الصحية بدائرة اميلشيل، اليوم السبت 27 مارس الجاري، من اسعاف سيدة حامل و جنينها من دوار انارغو قبائل آيت عبدي جماعة و قيادة اميلشيل، و هي منطقة جبلية.

وسخرت السلطات الإقليمية كل الوسائل الممكنة لاسعاف السيدة الحامل التي تمكنت من وضع مولودها، حيث تم نقلها على متن مروحية ( هيليكوبتير ) الدرك الملكي ، جوا من دوار انارغو الى المستشفى الإقليمي بميدلت، لوضعهما تحت المراقبة الطبية و تلقي الرعاية الصحية و العناية اللازمة.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة توجه النساء الحوامل لدور الولادة و المراكز الصحية بتونفيت و اميلشيل لوضع مواليدهن في ظروف آمنة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..إعطاء الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية الأولى لتمكين النساء ،تحت شعار “حنا _قادات”

طنجة ..إعطاء الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية الأولى لتمكين النساء…

منذ ساعة واحدة
Photo of توقيف خمسيني حاول تهريب مخدرات بمطار طنجة الدولي

توقيف خمسيني حاول تهريب مخدرات بمطار طنجة الدولي

منذ ساعة واحدة
Photo of إنتخاب الزميل ناديري رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام

إنتخاب الزميل ناديري رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام

منذ 3 ساعات
Photo of الوكيل العام للملك بالبيضاء يُحيل الشرطيين الموقوفين على السجن

الوكيل العام للملك بالبيضاء يُحيل الشرطيين الموقوفين على السجن

منذ 3 ساعات
Photo of حملة التلقيح ضد كورونا.. أربعة ملايين و302 ألف تلقوا الجرعة الأولى

حملة التلقيح ضد كورونا.. أربعة ملايين و302 ألف تلقوا…

منذ 5 ساعات
Photo of توقيف 18 شخصا حاولوا تهريب مخدرات داخل أمعائهم بميناء طنجة المتوسط

توقيف 18 شخصا حاولوا تهريب مخدرات داخل أمعائهم بميناء…

منذ 5 ساعات
Photo of تنصيب عبد العزيز المخفي رئيسا جديدا للأمن الجهوي بالحسيمة

تنصيب عبد العزيز المخفي رئيسا جديدا للأمن الجهوي بالحسيمة

منذ 6 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 487 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 487 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 7 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة…

منذ 7 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 491 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 491 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق