إملشيل.. مروحية الدرك تنفذ سيدة حامل باغتها المخاض

هبة بريس- الرباط

تمكنت السلطات المحلية و الصحية بدائرة اميلشيل، اليوم السبت 27 مارس الجاري، من اسعاف سيدة حامل و جنينها من دوار انارغو قبائل آيت عبدي جماعة و قيادة اميلشيل، و هي منطقة جبلية.

وسخرت السلطات الإقليمية كل الوسائل الممكنة لاسعاف السيدة الحامل التي تمكنت من وضع مولودها، حيث تم نقلها على متن مروحية ( هيليكوبتير ) الدرك الملكي ، جوا من دوار انارغو الى المستشفى الإقليمي بميدلت، لوضعهما تحت المراقبة الطبية و تلقي الرعاية الصحية و العناية اللازمة.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة توجه النساء الحوامل لدور الولادة و المراكز الصحية بتونفيت و اميلشيل لوضع مواليدهن في ظروف آمنة.

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