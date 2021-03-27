بعد نجاحه .. مسلسل “الماضي لا يموت” يعود في جزء ثانٍ

هبة بريس - القسم الفني

بعد نجاح الجزء الأول لمسلسل “الماضي لا يموت”، يضرب أبطال ونجوم المسلسل موعدا جديدا لجمهوره خلال شهر رمضان الكريم في جزء ثانٍ.

وفي الجزء الثاني، “يعتقد سعد الغالي و عائلته أنهم خرجوا من دائرة الإنتقام التي أقحموا فيها. فبعد اعتقال أمين وولادة رحمة -الابنة التي أنجبها من راضية- تغادر أسرة الغالي مدينة الدار البيضاء ويستقرون في منزلهم بالبادية وكلهم أمل في إيجاد الراحة و الحياة الهادئة بعد مسلسل طويل من المآسي والجراح، إلا أن هذا الوضع لن يستمر طويلا . مأساة جديدة ستطرق بابهم مجددا ..مقتل راضية واختفاء رحمة !”

فكيف سيجد سعد الغالي حفيدته؟ و هل سيستطيع سعد التحالف مع أمين ابنه الذي خانه في السابق؟ وهل سيثق أمين بدوره في والده الذي تخلى عنه في الماضي؟ و هل سيجدان طريقة للتحالف لإنقاذ روح طفلة بريئة؟

الأكيد أن خيوط لعبة جديدة ستظهر للعلن، والكثير من الأسرار ستنفض عنها غبار الماضي لتضعنا في قالب درامي مشوق يصبح فيه الجميع متهما وسنحاول معا تتبع وحل هذا اللغز.

هذا ويشار الى أن المسلسل الذي سيعرض على القناة الاولى خلال شهر رمضان، من إخراج هشام الجباري، وبطوله رشيد الوالي,فاطمة خير,أمين الناجي,فاطمة الزهراء بناصر,أحلام الزعيمي,سعيد آيت باجة,ناصر أقباب.

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