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إيقاف شخصين بحوزتهما 8800 قرص مخدر بمحطة البيضاء

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف أمس الجمعة، من حجز 8800 قرص مخدر بحوزة رجل وسيدة، يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط المشتبه فيه الرئيسي ومرافقته على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء مباشرة بعد وصولهما من مدينة طنجة على متن القطار، حيث تم توقيفهما متلبسين بحيازة حقيبة تضم 8800 قرص طبي مخدر موجهة للترويج، ومبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلا من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود الأمنية المكثفة والمبذولة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

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