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طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بعدد من المناطق

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا بأقصى الجنوب ومن المحتمل أن تعطي قطرات مطرية متفرقة.

ويتوقع مرور سحب كثيفة نوعا ما فوق كل من السواحل والسهول الوسطى ومرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة مما سيعطي زخات ضعيفة ورعدية من المحتمل أن تمتد نحو السفوح الجنوبية-الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الجنوبي فوق المنطقة الشرقية، والمناطق الوسطى والجنوب-الشرقي، وشرقية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي أو الشرقي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 08 و13 درجات بكل المنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية غرب الأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 13 و18 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، ومنطقة سوس شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و28 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، وغرب الأقاليم الجنوبية وسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و33 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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