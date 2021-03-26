القصر الكبير تضع ثقتها في خدمات الشركة المواطنة “أوزون”

هبة بريس- القصر الكبير

نالت شركة أوزون لتدبير قطاع النظافة، ثقة المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، حيث تم اليوم الجمعة 26 مارس الجاري، إعطاء الانطلاقة الرسمية لتدبير نظافة المدينة خلال السبع سنوات المقبلة بحضور السلطات الإقليمية والمحلية ومنتخبي المدينة وفعاليات المجتمع المدني.

وفي تصريح صحفي للمدير العام لشركة أوزون، أكد السيد عزيز البدراوي، أن هذه الصفقة تدشن عهدا جديدا من التدبير المفوض، حيث ركزت الشركة على توفير آليات ذات جودة وتكنولوجيا عاليتين إضافة إلى توفير آليات وحاويات صديقة للبيئة، لافتا الى أن هدف الشركة هو تقديم خدمات متميزة لساكنة القصر الكبير.

وقد سبق لمجموعة أوزون أن حازت جائزة أفضل شركة عربية في الخدمات العامة وتوج رئيسها المدير العام أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الخدمات وثامن أفضل رئيس تنفيذي من بين المئة الأفضل على الصعيد العربي لعام 2018.

وتعتبر مجموعة أوزون للبيئة والخدمات من بين المقاولات المواطنة الرائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015 وشهادات “ايزو” العالمية للجودة و للبيئة و للصحة والسلامة في العمل،.بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة “أ” الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب.

وتجدر الإشارة أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات تدير قطاع النظافة في حوالي خمسين مدينة مغربية وبجميع موانئ الصيد البحري بالمملكة (77ميناء) وسبع مطارات دولية، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وقد حرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها 9000 عامل وأسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية.

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