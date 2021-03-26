المغرب والمملكة المتحدة يؤكدان عزمهما على تعزيز تعاونهما في مجال الإحصاء

هبة بريس

شكل تعزيز التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة في مجال الإحصاء، محور مباحثات جمعت، اليوم الجمعة بالرباط، المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي العلمي، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب سيمون مارتن.

وبهذه المناسبة، بحث الطرفان سبل توطيد التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الاحصاءات لفائدة التنمية بالبلدين، خاصة في السياق الجديد المرتبط بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد لحليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحادثات مع مارتن مكنت من مناقشة التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، لا سيما في مجال الإحصاء في البلدين.

وقال “نتقاسم نفس القيم الإحصائية التي تمكننا من إنتاج دراسات نوعية تستهدف جميع القطاعات”.

وأشار إلى أن السياق الجديد، المتمثل في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يفتح بالتأكيد آفاقا جديدة، من خلال الشراكة القائمة بين البلدين.

وأضاف أنه يتيح أيضا إمكانية تطوير العلاقة القائمة أساسا بين المندوبية السامية للتخطيط والهيئة العليا للإحصاء في المملكة المتحدة.

وأكد لحليمي “لدينا الكثير من أوجه التشابه فيما يتعلق بإنتاج الإحصاءات ونعمل على جوانب تقربنا أكثر”.

من جانبه، أعرب مارتن عن اعتزازه لرؤية التعاون في مجال الإحصاء بين البلدين يتعزز بشكل أكبر.

وأضاف السفير “لقد حددنا معا مجالات التعاون بين المملكة المتحدة والمغرب فيما يتعلق بالإحصاء، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البيانات”.

وقال أيضا “قمنا بدراسة السبل الكفيلة بالاستفادة من هذا التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6