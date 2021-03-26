الناظور .. توقيف ثلاثيني مشتبه في الحيازة والاتجار في المخدرات

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء أمس الخميس 25 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة بني أنصار، مباشرة بعد تسلمه عبر السياج الحديدي لمدينة مليلية شحنة من المخدرات تتكون من 450 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، وذلك قبل أن تسفر هذه العملية الأمنية عن حجز دراجة نارية وسيارة خفيفة وهاتفين محمولين.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة بني أنصار، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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