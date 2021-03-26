صورة تعبيرية

الناظور .. توقيف ثلاثيني مشتبه في الحيازة والاتجار في المخدرات

منذ ساعتين
0
هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، مساء أمس الخميس 25 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة بني أنصار، مباشرة بعد تسلمه عبر السياج الحديدي لمدينة مليلية شحنة من المخدرات تتكون من 450 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، وذلك قبل أن تسفر هذه العملية الأمنية عن حجز دراجة نارية وسيارة خفيفة وهاتفين محمولين.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة بني أنصار، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كلميم: النيران تلتهم واحات جماعة اسرير والوقاية تسابق الزمن لإحتوائه

كلميم: النيران تلتهم واحات جماعة اسرير والوقاية تسابق الزمن…

منذ 43 دقيقة
Photo of أمن الحي المحمدي يوقف 4 أشخاص اختطفوا فتاة

أمن الحي المحمدي يوقف 4 أشخاص اختطفوا فتاة

منذ 3 ساعات
Photo of توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة منازل بمدينة الرباط

توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة منازل بمدينة الرباط

منذ 4 ساعات
Photo of برشيد.. انقلاب حافلة لنقل المستخدمين تخلف 19 جريحا

برشيد.. انقلاب حافلة لنقل المستخدمين تخلف 19 جريحا

منذ 5 ساعات
Photo of خلاف بسيط يتطور لجريمة قتل بمقهى شعبي بالبيضاء(+فيديو

خلاف بسيط يتطور لجريمة قتل بمقهى شعبي بالبيضاء(+فيديو

منذ 18 ساعة
Photo of زاكورة : غرق طفل بوادي درعة ومطالب بفتح المسابح المغلقة

زاكورة : غرق طفل بوادي درعة ومطالب بفتح المسابح…

منذ 20 ساعة
Photo of سلا .. اعتقال مسير مقهى ومساعده وضبط 38 شخص بتهمة خرق الطوارئ

سلا .. اعتقال مسير مقهى ومساعده وضبط 38 شخص…

منذ 23 ساعة
Photo of شاحنة تدهس اربعينيا بمراكش

شاحنة تدهس اربعينيا بمراكش

منذ يوم واحد
Photo of القنيطرة.. حجز أزيد من طنين من مخدر الشيرا وتوقيف 4 أشخاص

القنيطرة.. حجز أزيد من طنين من مخدر الشيرا وتوقيف…

منذ يوم واحد
Photo of طرفاية: نفوق حوت يتجاوز طوله سبعة أمتار بشاطئ البورة..

طرفاية: نفوق حوت يتجاوز طوله سبعة أمتار بشاطئ البورة..

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق