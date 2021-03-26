أمن الحي المحمدي يوقف 4 أشخاص اختطفوا فتاة

هبة بريس - الدار البيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 25 مارس الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في جرائم العنف والمخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والاختطاف والاحتجاز.

وكان اثنان من المشتبه فيهم رفقة شخص ثالث قد أقدموا على تعريض أربعة ضحايا لسرقة هاتف محمول تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، ثم عمدوا فيما بعد إلى اختطاف فتاة كانت من بين الضحايا واحتجازها بمنزل قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقا.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هويات المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيف اثنين من بينهم، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيف شخص رابع يشتبه في تورطه في حيازة وإخفاء الهاتف المحمول المتحصل من عملية السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة .

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