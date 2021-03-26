الملك محمد السادس

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي

منذ 3 ساعات
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقيات تعزية ومواساة إلى كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وذلك على إثر وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية .

ومما جاء في برقية جلالة الملك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” علمت بعميق الأسى وبالغ التأثر بوفاة المشمول بعفو الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأعرب جلالة الملك ،بهذه المناسبة الأليمة ، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،ومن خلاله لكافة أهل الراحل وذويه، وللشعب الإماراتي الشقيق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في “فقدان الإمارات الشقيقة لأحد أبنائها البررة المشهود له بالكفاءة وبإخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، وبأعماله الإنسانية الخيرية “.

وأضاف جلالته “وإذ أشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، فإنني أضرع إلى العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الراحل المبرور بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويجزيه الجزاء الأوفى على ما قدم من جليل الأعمال لوطنه”.

كما عبر جلالة الملك في برقية مماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن “يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل العزيز، في عداد الصالحين من عباده، ويجزيه خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات، وعلى ما قدم بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات”.

وتابع جلالته ” وإذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لأسأله عز وجل أن يحفظ سموكم ويشملكم بعين عنايته، ويحيطكم بألطافه الربانية “.

وفي برقيته إلى ولي عهد أبو ظبي، أعرب جلالة الملك عن أحر التعازي وأخلص المواساة ، سائلا الله العلي القدير أن “يشمل الراحل المبرور بكريم رضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويحشره في زمرة الصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا”.

وأضاف جلالته ” وإذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لأدعوه عز وجل أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه، ويديم عليكم أردية الصحة والعافية وطول العمر، تشدون أزر أخي الأعز الأكرم، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رعاه الله”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس النيجيري يشكر الملك بعد توقيع اتفاقية إنشاء قاعدة صناعية

الرئيس النيجيري يشكر الملك بعد توقيع اتفاقية إنشاء قاعدة…

منذ 3 ساعات
Photo of الرئيس النيجيري يعلن توقيع صفقة مع المغرب لتطوير المواد الكيميائية

الرئيس النيجيري يعلن توقيع صفقة مع المغرب لتطوير المواد…

منذ 9 ساعات
Photo of المملكة المغربية تجدد علاقاتها مع أسرتها الخليجية

المملكة المغربية تجدد علاقاتها مع أسرتها الخليجية

منذ 15 ساعة
Photo of المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يدعو لدورة استثنائية

المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يدعو لدورة استثنائية

منذ 16 ساعة
Photo of يوسف العمراني يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسواتيني

يوسف العمراني يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسواتيني

منذ 18 ساعة
Photo of الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2019

الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون…

منذ 20 ساعة
Photo of بعد تعيينه على رأس النيابة العامة.. الداكي: “عبد النباوي أستاذي و سأواصل بنفس ديناميته”

بعد تعيينه على رأس النيابة العامة.. الداكي: “عبد النباوي…

منذ 20 ساعة
Photo of المغرب يتسلم رئاسة الدورة الـ55 للجنة العربية العليا للتقييس

المغرب يتسلم رئاسة الدورة الـ55 للجنة العربية العليا للتقييس

منذ 20 ساعة
Photo of لفتيت: صحة المواطنين جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العامة

لفتيت: صحة المواطنين جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية…

منذ 21 ساعة
Photo of بمشاركة المغرب.. افتتاح أشغال الدورة ال38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمشاركة المغرب.. افتتاح أشغال الدورة ال38 لمجلس وزراء الداخلية…

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق