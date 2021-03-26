طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بعدد من اىمناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بمرور سحب آتية من الجنوب فوق الأقاليم الجنوبية مع نزول زخات مطرية ضعيفة مصحوبة برعد محليا.

وسيكون الطقس مستقرا مع مرور سحب عليا بباقي ربوع المملكة، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب خلال الليل والصباح، على سواحل البحر الأبيض المتوسط والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، مع هبوب زوابع رملية فوق الأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى قوية من القطاع الجنوبي فوق الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 و12 درجات بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية-الشرقية والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 12 و17 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، وما بين 17 و22 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والواجهة المتوسطية، والسايس، ومنطقة طنجة، والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 27 و32 درجة بالسواحل والسهول الشمالية، وبمنطقة سوس، والسهول والسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و34 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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