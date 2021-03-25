إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات بالقنيطرة:
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بتنسيق مع “الديستي “..حجز مايزيد عن ستة أطنان من المخدرات بالقنيطرة

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

مواصلة للأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية إحباط محاولة للتهريب الدولي لطنين و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، تمكنت المصالح الأمنية زوال اليوم الخميس، من حجز شحنات إضافية من المواد المخدرة بلغ وزنها الإجمالي ستة أطنان و902 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجز بداخل ورشة لصناعة الحاويات المعدنية بالمنطقة القروية “حدادة”، التي تبعد بحوالي ست كيلومترات عن مدينة القنيطرة، أسفرت عن حجز صندوقين حديديين بداخلهما 6 أطنان و902 كيلوغرام إضافية من مخدر الشيرا، ليصل مجموع شحنات المخدرات المحجوزة خلال هذه العملية إلى 8 أطنان و912 كيلوغرام، فضلا عن توقيف صاحب هذه الورشة البالغ من العمر 32 سنة.

وأوضح البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المساهمين والمشاركين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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