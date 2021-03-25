صورة تعبيرية

إحصائية: 61 % من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في المبيعات

منذ ساعتين
0
هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 61 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، في حين يتوقع 23 في المائة منهم، ارتفاعا في حجم المبيعات، وذلك خلال الفصل الأول من سنة 2021.

وعزت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الأول من سنة 2021 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، ذلك، من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى” ومبيعات “التجارة بالجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، أشارت إلى أنه يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 34 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 74 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

وأضافت المندوبية أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2020، قد تكون عرفت ارتفاعا حسب 32 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 31 في المائة منهم.

وقد يعزى هذا التطور بالأساس، حسب نفس المصدر، من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات” تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، ومبيعات “التجارة بالجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا حسب 24 في المائة من أرباب المقاولات.

وأشارت المندوبية إلى أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 70 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 21 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تصادق على صرف تعويضات للعاملين بالقطاع السياحي

الحكومة تصادق على صرف تعويضات للعاملين بالقطاع السياحي

منذ ساعة واحدة
Photo of ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام الأورو بـ 0,49 %

ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام الأورو بـ 0,49 %

منذ 8 ساعات
Photo of توقيع 21 اتفاقية مع الفيدراليات البيمهنية لتسهيل الولوج إلى التمويلات بالعالم القروي

توقيع 21 اتفاقية مع الفيدراليات البيمهنية لتسهيل الولوج إلى…

منذ يوم واحد
Photo of أخنوش و السجلماسي يفتتحان سلسلة لقاءات لتطوير الفلاحة بالمغرب

أخنوش و السجلماسي يفتتحان سلسلة لقاءات لتطوير الفلاحة بالمغرب

منذ يوم واحد
Photo of ارتفاع مستوى المعيشة بالمغرب ب 2,7% بين سنة 2013 و 2019

ارتفاع مستوى المعيشة بالمغرب ب 2,7% بين سنة 2013…

منذ يوم واحد
Photo of بشراكة مع وزارة الفلاحة.. مجموعة القرض الفلاحي تواكب الجيل الأخضر

بشراكة مع وزارة الفلاحة.. مجموعة القرض الفلاحي تواكب الجيل…

منذ يوم واحد
Photo of الجواهري: “هناك شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير الفواتير”

الجواهري: “هناك شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير…

منذ يوم واحد
Photo of الجواهري :”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في الميزانية“

الجواهري :”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في…

منذ يومين
Photo of بنك المغرب يتوقع إرتفاع تحويلات مغاربة الخارج

بنك المغرب يتوقع إرتفاع تحويلات مغاربة الخارج

منذ يومين
Photo of بحث: المقاولات الصناعية تتوقع ارتفاعا في الإنتاج خلال 2021

بحث: المقاولات الصناعية تتوقع ارتفاعا في الإنتاج خلال 2021

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق