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ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام الأورو بـ 0,49 %

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,49 في المائة، وبنسبة 2,58 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الفصل الرابع من العام الماضي.

وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الذي نشر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس إدارة البنك برسم سنة 2021، أنه مقارنة بعملات الدول الناشئة الرئيسية، ارتفعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 11,79 في المائة أمام الليرة التركية، وبنسبة 0,29 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، وانخفضت بنسبة 1,76 في المائة مقابل اليوان الصيني.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه نتيجة لذلك، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 1,10 في المائة بالقيمة الإسمية و 0,82 في المائة بالقيمة الحقيقية.

وفيما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، يضيف البنك المركزي، ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبناء بنسبة 19,9 في المائة إلى 26,2 مليار درهم بالنسبة للمبيعات، وبنسبة 27,1 في المائة بالنسبة للمشتريات (26 مليار درهم).

وارتفعت المشتريات الآجلة بنسبة 22,2 في المائة لتصل إلى 12,5 مليار درهم، فيما ارتفعت المبيعات الآجلة بنسبة 54,7 في المائة لتصل إلى 4,2 مليار درهم.

وخلال هذه الفترة، لم يقم بنك المغرب بأي عمليات شراء أو بيع للعملات مع البنوك. وبذلك، بلغ صافي صرف العملات الأجنبية للبنوك 7,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2020، مقابل 3,7 مليار درهم في نهاية شتنبر 2020

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