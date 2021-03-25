أسترازينيكا: لقاحنا فعّال بنسبة 76% وفقاً لبيانات محدّثة

هبة بريس – وكالات

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، أنّ لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وبذلك تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76% اليوم.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أعربت الهيئة الأميركية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.

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