الفيفا يوقف بلاتر وفالكه من مزاولة أنشطة كرة القدم لمدة 6 سنوات

ههبة بريس – وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، “إيقاف جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد السابق، وجيروم فالكه، الأمين العام السابق، من مزاولة جميع أنشطة كرة القدم لمدة 6 سنوات و8 أشهر، وفرض غرامة قدرها مليون فرنك سويسري لكل منهما.

وقال “فيفا”، في بيان له، إن “الهيئة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، وجدت أن بلاتر وفالكه، مذنبان بارتكاب انتهاكات مختلفة لمدونة فيفا للأخلاقيات”، مشيرة إلى أن من ضمن التهم التي تم توجيهها لبلاتر، هي تضارب المصالح وقبول هدايا ومزايا أخرى، وإساءة استخدام المنصب.

​وتم عزل بلاتر، من منصبه كرئيس للفيفا، بسبب رشاوى وفساد مالي، وتم منعه من تولي أية مناصب قيادية في كرة القدم حتى عام 2022.

وخضع بلاتر أيضا، لتحقيقين فيدراليين سويسريين بشأن حكمه ومدفوعاته، من بينها مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (نحو مليوني دولار) صادق عليها في عام 2011، إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، والتي تسببت في قيام لجنة الأخلاقيات في فيفا، بإيقافهما عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لعدة سنوات.

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