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“فايزر” تبدأ التجارب السريرية لإنتاج عقار لعلاج مرضى كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلنت شركة “فايزر” أنها بدأت مراحل مبكرة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة من أجل صنع عقار يتم تناوله عن طريق الفم لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن هذا العقار، الذي يجرى حاليا تطويره واختباره، أظهر نشاطا قويا لعلاج الإصابة بـ”كوفيد 19″، موضحة أنه يتبع فئة الأدوية المعروفة باسم “مثبطات الإنزيم البروتيني” التي استخدمت منذ فترة طويلة لعلاج مرضى فيروس “اتش.آي.في” المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب “إيدز”، ومرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”.

وأضاف البيان أن هذا العقار المرشح يعطل عمل الإنزيم المحوري لفيروس كورونا الذي يحتاجه للتكاثر وهو “الإنزيم البروتيني”.

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