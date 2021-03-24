صورة الصحفي الفرنسي رفقة عضو جهة الداخلة

قناة تلفزية أمريكية تزور الداخلة والحديث عن تصوير فيلم

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، قام بعقد للقاء مطول بمقر الجهة، وذلك يوم الإثنين 22مارس الماضي مع بعض أعضاء “جمعية شبابكم” وبحضور الصحفي الفرنسي ستيفان كينيش، عن قناة ”VOICE OF AMERICA’…

وفي معرض حديثهم، قدم ذات المنتخب لمحة موجزة عن المشاريع، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، التي بادرت الجهة إلى تبنيها لأنها تدخل في إطار عقد البرنامج، مؤكدا على أن جهة الداخلة تتوفر على مؤهلاتها السياحية و التي جعلتها وجهة لزوارالعالم.

وأكد لعروصي المرسي، النائب الثاني للمجلس جهة الداخلة، على أن الدبلوماسية المغربية، حققت مجموعة من الإنجازات الإيجابية، في قضيتنا الوطنية الصحراء المغربية، خاصة بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وإفتتاح قنصلية إقتصادية بالداخلة، إلى جانب مجموعة من التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الصحفي ستيفان كينيش، أن زيارته لجهة الداخلة جنوب المغرب، تهدف بالخصوص إلى التفكير في تصوير فيلم وثائقي عن جهة الداخلة وادي الذهب بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتأثير هذا القرار على التنمية بالجهة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الاربعاء .. سماء صافية وجو بارد بمعظم مناطق المملكة

طقس الاربعاء .. سماء صافية وجو بارد بمعظم مناطق…

منذ 34 دقيقة
Photo of اعفاء مدير ثانوية بتطوان رفض تسليم لوائح الأساتذة المضربين ومصدر يوضح

اعفاء مدير ثانوية بتطوان رفض تسليم لوائح الأساتذة المضربين…

منذ 12 ساعة
Photo of موظفة بأكاديمية التعليم تتهم المتعاقدين بتقديم رشاوي من أجل ولوج التعليم

موظفة بأكاديمية التعليم تتهم المتعاقدين بتقديم رشاوي من أجل…

منذ 14 ساعة
Photo of أندريا كوزولينو ..المغرب يظل الشريك “المستقر” بالنسبة للاتحاد الأوروبي

أندريا كوزولينو ..المغرب يظل الشريك “المستقر” بالنسبة للاتحاد الأوروبي

منذ 15 ساعة
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح 435 شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح 435 شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ 15 ساعة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 543 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 543 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 15 ساعة
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 16 ساعة
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل569 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل569 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 16 ساعة
Photo of تحديد أولى جلسات محاكمة الصحافي عمر الراضي

تحديد أولى جلسات محاكمة الصحافي عمر الراضي

منذ 16 ساعة
Photo of بناء على حافة الوادي.. سكان عزيب”الحاج قدور” بطنجة يراسلون الوالي

بناء على حافة الوادي.. سكان عزيب”الحاج قدور” بطنجة يراسلون…

منذ 16 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق