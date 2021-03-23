لليوم الثاني ..مسيرة حاشدة لأساتذة التعاقد بشوارع مدينة فاس

ع محياوي ـ هبة بريس

خرج الأساتذة المتعاقدون في مسيرة حاشدة بشوارع العاصمة العلمية للمملكة، اليوم الثلاثاء 23 مارس الجاري في يومهم الثاني على التوالي للإحتجاج على نظام التعاقد.

المسيرة جابت أهم شوارع مدينة فاس و ضمت حوالي 20 ألف من المحتجين الذين فرض عليهم التعاقد , وصدحت حناجرهم بشعارات منددة بالتدخل العنيف الذي تعرضوا له نهاية الأسبوع الماضي خلال مسيرة الرباط، ومطالبين بإسقاط برنامج التوظيف في أسلاك التعليم بالتعاقد.

وتعيش عدة مؤسسات بفاس ، شللا بعد الإعلان عن دخول الأساتذة المتعاقدين في إضراب وطني أيام 22 و 23 و24 مارس الجاري، مرفوقا بأشكال نضالية على المستوى الإقليمي، وهي الأشكال التي انخرط فيها تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية الذي رفعوا شعارات تضامنية مع الأساتذة.

وقال أحد الأساتذة المشاركين في الوقفة والمسيرة التي شهدتها مدينة فاس ، خلال تصريح له لموقع ” هبة بريس”، إن هذه المسيرة جاءت في سياق التنديد بمطالبهم، لتحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية.

وسجل متحدث آخر، أنهم يناضلون لإسقاط التعاقد الذي فرض عليهم، مؤكدا أنهم غير راضين عن وضعيتهم الإدارية

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