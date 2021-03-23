عزيز أخنوش ودريس لشكر

اتحاديو بنسليمان يثورون على قرارات لشكر و يلوحون بالانضمام للأحرار

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت بوادر الخلاف تظهر في صفوف عدد من المنتسبين لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم بنسليمان و ذلك في ظل الصراع الكبير بين بعض التيارات القوية بالمنطقة التي تسعى للحصول على التزكيات في قادم الاستحقاقات.

و حسب مصادر مطلعة، فقد برزت خلافات بين تيارين ينتميان لحزب الوردة أحدهما مساند لرئيس جماعة قروية بإقليم بنسليمان و الثاني مؤيد لرجل أعمال معروف بالمنطقة.

و فجرت تزكية وكيل اللائحة التي ستدخل غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بألوان حزب الاتحاد الاشتراكي خلافات عميقة بين التيارين خاصة بعد أن تم الترويج بكون إدريس لشكر يتجه لمنح التزكية لرجل الأعمال.

هذا الأمر، دفع بالاتحاديين الراغبين في إسناد مهمة الترشح كوكيل للائحة حزبهم لأحد رؤساء الجماعات القروية بالإقليم يهددون بالاستقالة من حزب الوردة و الانضمام لحزب التجمع الوطني للأحرار و هو ما قد يشكل ضربة موجعة للشكر قبيل أشهر قليلة من الموعد الانتخابي الهام.

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