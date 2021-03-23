عزيز اخنوش

أخنوش: الجانب الاجتماعي أحد أبرز عناصر استراتيجية “الجيل الأخضر”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الجانب الاجتماعي يشكل أحد أبرز عناصر الاستراتيجية الفلاحية الجديدة (الجيل الأخضر 2020- 2030) التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة حول موضوع “الجيل الأخضر: أية مواكبة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب؟”، إن هذه الاستراتيجية التي تقوم على أساس مخطط المغرب الأخضر، تتيح العديد من المزايا على المستوى الاجتماعي، على اعتبار أنها تقدم حلولا للفلاح وكذا لتطوير وإحداث دينامية على مستوى القطاع، علاوة على المساهمة في الأمن الغذائي للمملكة.

وأضاف الوزير أن مخطط المغرب الأخضر زاد من مناعة القطاع من خلال التحكم في مياه السقي، حيث بلغت المساحة المجهزة بالري الموضعي 630.000 هكتار، أي ما يمثل 39 في المائة من المساحة المسقية، وكذا تنويع الإنتاج من خلال التحول من الحبوب إلى الأشجار المثمرة لدورها في تثمين الأراضي وتحسين المداخيل والحد من انعكاسات التغيرات المناخية.

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