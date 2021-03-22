إضراب عُمّال النظافة يُغرق تطوان في الأزبال

هبة بريس- اس. بويعقوبي

تسبب إضراب عمال النظافة عن العمل بمدينة تطوان، في إغراق عدد من الشوارع والأحياء في الأزبال والنفايات التي تراكمت إلى حد يُنذر ب”كارثة” بيئية.

وبحسب مصادر محلية فان إضراب عمال النظافة سببه عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية ، الامر الذي استنفر جماعة تطوان من خلال عقدها لاجتماعات مع المعنيين بأمر تدبير قطاع النظافة بالمدينة، في محاولة لايقاف الاضراب، إلا أن الاجتماعات لم تخرج بنتائج مرضية.

هذا، ونظم زوال اليوم، الإثنين، عمال النظافة بتطوان، وقفة احتجاجية بسبب الاقتطاع الذي طال أجورهم وبسبب التوقف عن تأدية واجب انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0