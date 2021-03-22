الملك محمد السادس يعين أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ من الديوان الملكي، أنه “طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، استقبل أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية”.

ووفقا للبلاغ افالأمر يتعلق بكل من  أحمد غزالي ومحمد أمين بنعبد الله، اللذين قام الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، ومحمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي الملك.

وحضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. :

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