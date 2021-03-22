نقابة الصحافيين تدين الاعتداءات على الصحافيين من طرف القوات العمومية
الصوررة من الأرشيف

نقابة تُدين الاعتداءات على الصحافيين من طرف القوات العمومية

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ من توالي حوادث المعاملة المهينة والاعتداءات على الصحافيات والصحافيين أثناء أو بسبب مزاولتهم لواجبهم المهني، من طرف عناصر القوات العمومية.

وتوقفت النقابة في بلاغ لها عند عدد من حوادث الاعتداءات وهي المشاهد التي من شأنها ان تضر بصورة البلد فيما يخص علاقة السلطات بالإعلام.

وعبرت النقابة عن إدانتها لكل الاعتداءات، والتصرفات التي تحمل استهتارا بالعمل الصحافي، وعدم فهم لآليات عمل الصحافيين من طرف بعض أفراد القوات العمومية، داعية إلى تنبيه العناصر المشاركة في إنفاذ القانون لضرورة احترام عمل الصحافيات والصحافيين كما هي متعارف عليها.

وخلص بلاغ النقابة إلى التأكيد على تفهم الصحافيات والصحافيين لإكراهات وظروف اشتغال القوات العمومية في بعض اللحظات الاستثنائية، داعية إلى وجوب المعاملة بالمثل.

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