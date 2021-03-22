تكريما للأم في يومها … دنيا بطمة تطرح جديدها الفني “الحنانة”
نجلاء مزيان: هبة بريس
طرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جديدها الغنائي بعنوان “الحنانة”، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، احتفالا بالأم و تكريما لها في يومها.
و تعاملت بطمة في أغنيتها ” الحنانة”، مع كاتب الكلمات والمؤلف محمد أمير و في اللحن مع مهدي غولام، و التوزيع مع بدر مخلوفي، في حين تكلف بالإنتاج والإخراج زوجها و مدير أعمالها محمد الترك.
و فور إصدار الأغنية، علقت دنيا بطمة على حسابها بموقع انستغرام :”تحية كبيرة وبوسة فيها كل لحب لكل أمهات العالم ولله يصبر كل واحد أمه متوفية، شكرا لكل فريق العمل واحد واحد عمل جبار وأغنية غنيتها بإحساس وتاثرت كثيرا”.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
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4 تعليقات
تزيد هاد الأغنية فمخها
دابا هذي فنانة الله يلعن لي مايحشم
باطمة مبقاش عندها الوجه علاش تحشم من فضيحة حمزة مون فلوس طاحت فعينين الكثيرين المغربة اذكياء وليسوا أغبياء
وتحريم المرأة ماشي بالورد بس بشي بقعة والحديقة فين اتزرع الورد
الأم هي مفتاح الخير كما أوصانا الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك،قال تعالى (و وصينا الإنسان بوالديه إحسانا …)وقال صلى الله عليه وسلم (الجنة تحت أقدام الأمهات)