“البيجيدي” يدعو بنكيران إلى التراجع عن تجميد عضويته

هبة بريس – الرباط

دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، الى التراجع عن قرار تجميد عضويته في الحزب.

وجاء في بيان صدر عقب انعقاد الدورة الاستثنائية ل”برلمان الحزب” ، أنه تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية، يدعو المجلس الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب.

وعبر المجلس، عن تقديره عاليا حرص المناضلين والمناضلات على وحدة وحيوية الحزب، كما أعرب عن تفهمه القلق الذي ينتاب بعضهم والذي يعكس بالأساس حرصهم على مكانة الحزب ودوره في الإصلاح، ويدعوهم للتسلح بالإيجابية والصبر لمواصلة النضال والتدافع والالتفاف حول قيادة ومؤسسات حزبهم لتعزيز صف الإصلاح وتوطيد تجربة الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

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