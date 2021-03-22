لأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني
سعدالدين العثماني

البيجيدي: نرفض المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.

وذكر المجلس عبر بيان ختاني صدر عقب أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة متم الأسبوع الجاري، بما سبق أن أكد عليه في دورته العادية الأخيرة من ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج.

ودعا الحزب إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة

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