أسترازينيكا: لقاحنا فعال بنسبة 79% ولا يتسبب بجلطات دموية

هبة بريس – وكالات

أظهر لقاح “أسترازينيكا” ضد “كوفيد-19” فعالية بنسبة 79% ضد المرض المصحوب بأعراض وفعالية بنسبة 100% ضد المرض الشديد والاستشفاء، وذلك خلال تجربة سريرية جديدة مقرها الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شركة الأدوية يوم الإثنين.

وقد تعزز نتائج تجربة المرحلة الثالثة الجديدة، والتي شملت أكثر من 32،000 مشارك، الثقة في اللقاح، الذي طورته جامعة أكسفورد في الأصل.

وقالت الشركة إن التجربة أظهرت أن اللقاح جيد التحمل، ولم تحدد أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبحسب ما ذكرته شركة “أسترازينيكا”، فإن لجنة مستقلة “لم تجد أي خطر متزايد لحالات تجلط الدم أو الأحداث المرتبطة بالتجلط بين 21،583 مشاركاً يتلقون جرعة واحدة على الأقل من اللقاح”.

وتأتي البيانات الجديدة من تجربة سريرية للمرحلة الثالثة أجريت في كل من الولايات المتحدة، وتشيلي، وبيرو. وتقول شركة “أسترازينيكا” إنها تخطط لتقديم النتائج إلى مجلة علمية لتتم مراجعتها من قبل الأقران.

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