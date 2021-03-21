قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في كيب تاون
الصورة تعبيرية

جنوب إفريقيا.. قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في كيب تاون

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس 

نظمت سفارة المغرب في جنوب إفريقيا، يومي السبت والأحد، قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في كيب تاون، الواقعة على بعد 1500 كم من بريتوريا، حيث يقع مقر السفارة.

وأكد السفير يوسف العمراني، في كلمة ألقاها أمام أفراد الجالية بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة تعكس الحرص الدائم على تقديم خدمة قنصلية ذات جودة وقريبة من جميع المواطنين المغاربة، أينما كانوا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وذكر السيد العمراني، خلال هذا اللقاء، بأن حماية ومواكبة مصالح المواطنين المغاربة والدفاع عنها تشكل التزاما ثابتا وذا أولوية للجهاز الدبلوماسي المغربي برمته في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، أبرز السفير أن الجالية المغربية تشرف المغرب مثلما يشرف المغرب جاليته، مضيفا بالقول ” لا يمكن اعتبار مواطنينا مجرد مرتفقين لأنهم يشكلون رافعات وفروع وانعكاسات لهذه الهوية المغربية، التي تتميز في شتى بقاع العالم بتنوعها وتميزها ووطنيتها”.

وأكد، في هذا السياق، أن “رابط هذا التكافل الذي يجمع بين المواطن المغربي ووطنه هو ارتباط القلب والتعلق الثابت بشعار الأمة “الله، الوطن، الملك”.

كما شدد على أهمية أن تنعكس أواصر الأخوة والوحدة هذه، وهذا الشعور بالانتماء، على أداء إدارة قنصلية تسعى دائما إلى أن تكون أكثر قربا من المواطنين وأكثر حداثة في أساليب عملها.

وذكر السفير بأن الفضاء القنصلي الجديد، الذي تم تدشينه مؤخرا في مقر سفارة المملكة ببريتوريا، وكذلك رقمنة مختلف الخدمات القنصلية، يندرج في إطار هذه الرغبة القوية في وضع المواطن المغربي ورفاهه على رأس الأولويات.

وختم السيد العمراني كلمته برسالة قوية إلى أفراد الجالية المغربية، أبرز فيها أن مهمته في جنوب إفريقيا ” لا يمكن أن لا تأخذ بعين الاعتبار الالتزام الثابت لأفراد جاليتنا الذين يتميزون، داخل البلد وخارجه، بحيويتهم وتنوعهم وشبابهم”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير سياسي : الرئيس الجزائري يجعل من الكراهية اتجاه المغرب “محددا أساسيا” لهويته ونهجه السياسي

خبير سياسي : الرئيس الجزائري يجعل من الكراهية اتجاه…

منذ 18 ساعة
Photo of المجلس الوطني ل”البيجيدي” يرفض استقالة الأزمي

المجلس الوطني ل”البيجيدي” يرفض استقالة الأزمي

منذ 20 ساعة
Photo of مملكة “اسواتيني” تؤكد وقوفها الدائم إلى جانب المغرب في قضية الصحراء

مملكة “اسواتيني” تؤكد وقوفها الدائم إلى جانب المغرب في…

منذ 20 ساعة
Photo of فيدرالية اليسار : “العرجة” أداة العسكر للتعتيم على الحراك واتفاقية ترسيم الحدود “مجحفة”

فيدرالية اليسار : “العرجة” أداة العسكر للتعتيم على الحراك…

منذ 21 ساعة
Photo of شبيبة “المصباح” ترفض “تعنيف” أساتذة التعاقد

شبيبة “المصباح” ترفض “تعنيف” أساتذة التعاقد

منذ 22 ساعة
Photo of الملك محمد السادس يهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة تنصيبها رئيسة لجمهورية تنزانيا

الملك محمد السادس يهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة تنصيبها…

منذ 23 ساعة
Photo of العثماني: منع الفلاحين المغاربة من أراضيهم بفكيك تصرف مدان وغير مقبول

العثماني: منع الفلاحين المغاربة من أراضيهم بفكيك تصرف مدان…

منذ 24 ساعة
Photo of فرنسا.. التنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تندوف

فرنسا.. التنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تندوف

منذ يوم واحد
Photo of ”بيان كينيا“ و الصحراء المغربية …تصرفات غير مسؤولة و أساليب ملتوية

”بيان كينيا“ و الصحراء المغربية …تصرفات غير مسؤولة و…

منذ يوم واحد
Photo of وزير غيني: المغرب كان دائما حاضرا من أجلنا عندما كنا نمر بظروف صعبة

وزير غيني: المغرب كان دائما حاضرا من أجلنا عندما…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق