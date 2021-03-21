المغرب يتقهقر بتسعة مراكز في مؤشر السعادة العالمي لسنة 2021

هبة بريس ـ متابعة

تصدرت الامارات مؤشر السعادة عن عام 2021 كأسعد بلد عربي لتأتي في المركز 21 عالميا، بحسب تقرير سنوي صدر برعاية الأمم المتحدة.

وحل المغرب في المركز 106 عالميا من أصل 149 دولة، عوض المركز 97 الذي جاء فيه سنة 2020.

ويعتمد تقرير السعادة العالمي في تصنيفه للبلدان على عدة معايير من بينها، حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، ومتوسط العمر، والدعم الاجتماعي، والحرية.

وعربيا، حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول تليها السعودية والكويت.

وفي شمال إفريقيا، جاءت ليبيا التي تعرف حربا منذ 2011 في المركز الأول، يليها المغرب، ثم الجزائر، وتونس، وموريتانيا.

وتصدرت الدول الإسكندنافية تصنيف الدول الأكثر سعادة في العالم، وجاءت فلندا في المرتبة الأولى، متبوعة بالدنمارك، وسويسرا، فيما كان المركز الرابع من نصيب أيسلندا، ثم هولندا والنرويج والسويد وليكسمبورغ.

أما المراتب الأخيرة فكانت من نصيب ليسوطو، وبوتسوانا، وروندا، وزيمبابوي، وأفغانستان التي تذيلت الترتيب.

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