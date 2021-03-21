طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا فوق المرتفعات، فيما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية فوق شرق الساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط، والجنوب- الشرقي من البلاد.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي جهات المملكة، فيما ستهب الرياح قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالجنوب-الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 – و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و 08 درجات بكل من الريف، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية وسهول تادلة، وما بين 07 و 12 درجة بمنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية الواقعة غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 13 و 19 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 04 و 09 درجات بالأطلس، والمنطقة الشرقية والريف، وما بين 10 و16 درجة بمنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 16 و 22 درجة بوسط البلاد، والجنوب-الشرقي، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و31 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

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