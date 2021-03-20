شبيبة “المصباح” ترفض “تعنيف” أساتذة التعاقد

هبة بريس- الرباط

دعت شبيبة العدالة والتنمية، إلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحرية التجمهر، مع التأكيد على أهمية تغليب لغة التواصل والحوار في التعامل مع مطالب المتظاهرين.

وعبرت شبيبة “البيجيدي” في بلاغ لها أصدره المكتب الوطني عقب انعقاد لقائه العادية يوم 19 مارس 2021، عن رفضها تغليب المقاربة الأمنية وتجاوز الدستور والقانون في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للأساتذة، رافضة ما وصفته ب “السلوكيات الغريبة” في التعامل مع المحتجين من قبيل إخراجهم ليلا من المؤسسات الفندقية بدون موجب حق ولا قانون.

وثمّنت شبيبة “المصباح”فتح السلطات العمومية المختصة التحقيق فيما تم توثيقه من تجاوزات مست حرية التظاهر، داعية لاتخاذ مبادرات سياسية وحقوقية تساهم في تهيئ الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية وتصفية الأجواء السياسية والحقوقية الوطنية.

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