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الملك محمد السادس يهنئ السيدة سامية حسن بمناسبة تنصيبها رئيسة لجمهورية تنزانيا

منذ ساعتين
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هبة بريس- الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سامية حسن صلوحي على إثر تنصيبها رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

و مما جاء في برقية الملك “على إثر تنصيبكن رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة، يطيب لي أن أبعث لكن بتهانئي، مقرونة بمتمنياتي الصادقة لكن بكامل التوفيق في مهامكن السامية، في قيادة الشعب التنزاني الشقيق نحو ما يصبو إليه من تقدم وازدهار”.

كما أعرب الملك بهذه المناسبة عن حرص جلالته على العمل سويا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة “من أجل السير قدما في تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية تنزانيا المتحدة، لما فيه مصلحة شعبينا وخير قارتنا الإفريقية”.

 

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