انتخاب النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

محمد الأصفر -هبة بريس

انتخب المحامي عبد الواحد الأنصاري، النقيب السابق لهيئة المحامين بهيئة مكناس، اليوم السبت 20 مارس الجاري ، رئيسا جديدا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وتمكن النقيب «عبد الواحد الأنصاري» من الظفر برئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلفا للنقيب عمر ودار.

وتمكن المحامي عبد الواحد الأنصاري من الظفر في الدور الثاني من الانتخابات التي جرت يومه السبت، باستضافة من هيئة المحامين بفاس، حيث حصل على 130 صوتا، مقابل 115 أصوات لمنافسه النقيب محمد كمال مهدي من هيئة تطوان.

وسيخلف النقيب عبد الواحد الأنصاري من هيئة المحامين بمكناس، النقيب عمر ودار، من هيئة الدار البيضاء، على رأس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لثلاث سنوات المقبلة (2024/2021).

الرئيس الجديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب نقيب سابق لهيئة المحامين بمكناس ، من القياديين وعضو باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، برلماني بمجلس النواب ، عضو لجنة العدل والتشريع ، كما يشغل منصب النائب الرابع لرئيس مجلس النواب .

كما اسفرت النتائج عن فوز النقيب عبد الرحيم عبابو عن هيئة فاس، والنقيب مولاي سليمان العمراني عن هيئة مراكش، منصب نائبي الرئيس الجديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

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