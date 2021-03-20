المغرب ينجح في تجميع عمالقة السلسلة السكرية المغربية و العالمية

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكن المؤتمر الدولي للسـكر بالمغـرب 2021 و الذي انعقد يوم الأربعاء 10 مارس تحت عنوان “القطاع السكري العالمي.. أية سـبل للنمو؟” مــن جمــع تشــكيلة تمثــل أهــم الفاعليــن في السلســلة السـكرية بالمغرب و عبر العالم.

هـذا الملتقـى المرجعـي المنعقـد مـرة كل سـنتين، المنظـم مـن طـرف الجمعيـة المهنيـة للسـكر والمنظمـة الدوليـة للسـكر، جمـع بشـكل مـزدوج مـا يفـوق 430 مهنيـا مـن ضمنهـم 50 شـخصا شـاركوا حضوريـا.

وبفضـل التتبـع بواسـطة الإنترنيت، تـم تمثيـل 30 بلـدا، و قـد مكنـت هـذه النسـخة الرابعـة، التي حظيـت باهتمـام خـاص، مـن تـدارس العديـد مـن الموضوعـات الإستراتيجية الهامـة بالقطـاع وسلسـلة القيـم الخاصـة بـه.

و خلال هـذا النقـاش، تـم التطـرق لتأثير كوفيـد 19 على السلسـلة السـكرية العالمية وتم التركيز بالخصـوص على الحلـول البديلـة الممكنـة لمواجهـة تحديـات المـاء في الفلاحـة ودعـم وحمايـة النشـاط الفلاحـي وكذلـك الأمـن الغـذائي.

كمـا تـم خلال هذا الحدث الهام تسـليط الضـوء على محـركات النمـو الجديـدة ورهانـات الرقمنـة والبحـث والتنميـة فضلا عـن الـدور السوسـيو-اقتصادي للسلسـلة.

وكان المؤتمـر مناسـبة لتقديـم الإسـراتيجية المغربيـة الجديـدة “الجيـل الأخضـر 2030-2020” وكذلـك مـا أحرزتـه السلسـلة الســكرية المغربيــة مــن تقــدم مميز على مسـتوى تحســين التنافســية الفلاحيــة والصناعيــة ورقمنــة النشــاط الفلاحي الســكري.

و قـد انعقـد المؤتمـر الـدولي للسـكر بالمغـرب 2021 في الوقـت الـذي كان لجائحـة كوفيـد 19 تأثير واسـع عـى اسـتهااك السـكر في العالـم الـذي انخفـض بــ8,0 مليـون طـن.

والحصيلـة العالميـة للسـكر للموسـم الفالحـي 2020-2021 تبـدي أيضـا تراجعـا في الإنتـاج بــ 2 مليـون طـن وخصاصـا متوقعـا يقـدر بــ 8,4 مليـون طـن، أما في مــا يخــص أســعار الســكر، فقــد ســجلت منــذ نونبر 2020 ارتفاعــات هامــة زادت مــن حدتهــا مختلــف االارتفاعــات التي شــهدتها أســعار المــواد الأوليــة لاســيما أســعار البترول.

و في هــذا الإطــار، قــام 15 متدخلا وخبيرا جهويــا ودوليــا بتحليــل وتــدارس الآفاق والانتظـارات بســوق الســكر أمــام جمهــور يتكــون مــن جميــع المتدخليــن بالسلســلة مــن مهنييــن وذوي القــرار ومســتثمرين وتجــار ومستشــارين وجمعيــات وغيرهم.

وتعتبر السلسـلة السـكرية المغربيـة محـركا حقيقيـا للاقتصـاد الوطني حيـث تخلـق حـوالي 000 5 منصـب شـغل مباشـر وغير مباشــر في الصناعة، وتضمــن كذلــك مداخيــل منتظمــة لحــوايل 80 ألف فلاحا، كمــا تساهم في إحــداث مــا يفــوق 1200 شـركة مانحـة للخدمـات ومقاولـة ذاتيـة بالمناطـق السـكرية، ومـن جهـة ثانيـة، فهـي تلعـب دورا رئيسـيا في إنشـاء أقطـاب تنمويـة عبر جميـع المناطـق السـكرية المغربيـة الخمـس.

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