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مارتيل.. توقيف 4 أشخاص متلبسين بترويج أقراص طبية مخدرة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مارتيل، مساء أمس الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و61 سنة، من بينهم سيدة وصيدلي، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية أمنية أولى كانت قد مكنت من توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم متلبسين بترويج الأقراص الطبية المخدرة بمنطقة الواد المالح بمدينة مارتيل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية مزودهم الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية، وهو صيدلي جرى توقيفه بدوره بمدينة المضيق.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز ما مجموعه 7372 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، فضلا عن حجز هواتف نقالة وسيارة نفعية وكمية من كبسولات مخدر الشيرا المعدة للترويج.

وقد تم، بحسب المصدر ذاته، إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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